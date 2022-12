ரூ.92,000 ஊதியம்.. சிஆர்பிஎப்பில் ஏட்டு, உதவி சப் இன்ஸ்பெக்டர் பணி..10, 12 படித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு

Jobs

டெல்லி: மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படைப்பிரிவில் உதவி சப் இன்ஸ்பெக்டர், ஏட்டு என காலியாக உள்ள 1,458 பணியிடங்களை நிரப்பப்பட உள்ளது. இந்த பணிக்கு 10, 12ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பம் செய்யலாம். பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு ரூ.92 ஆயிரம் வரை மாத சம்பளமாக வழங்கப்பட உள்ளது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் பல்வேறு பாதுகாப்பு படைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அதில் முக்கியமான ஒன்று மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படையாகும் (Central Reserve Police Force). இந்த படையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

அந்த அறிவிப்பின்படி தகுதி மற்றும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் 2023 ஜனவரி மாதம் 4ம் தேதி முதல் விண்ணப்பம் செய்யலாம். இதுபற்றிய அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

