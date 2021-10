மாதம் ரூ.1,77,500 வரை சம்பளம்.. மத்திய அரசு வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

Jobs

oi-Velmurugan P

டெல்லி: இந்திய ராணுவத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள 191 பணியிடங்களுக்ககு திருமணமாகாத ஆண் மற்றும் பெண் பொறியியல் பட்டதாரிகளிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் 27.10.2021க்குள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

அரசு பணிகளில் வேலைக்கு சேருவது என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகவும் சவாலாக உள்ளது. குறிப்பாக பொறியியல் பட்டதாரிகள் நாட்டில் ஏராளமானோர் வேலை கிடைக்காமல் தவித்து வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு ராணுவம் வெளியிட்டுள்ள பொறியியல் பணி வேலைவாய்ப்பு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

ராணுவம் சார்பில் இன்ஜினியரிங் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவோர் இந்தியாவில் எங்கு வேண்டுமானாலும் பணி அமர்த்தப்படுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் சைக்கிளில் போறதே.. பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமாலை கடும் விமர்சனம்

English summary

Applications are invited online from 27.10.2021 from unmarried male and female engineering graduates for the 191 vacancies to be filled in the Indian Army.