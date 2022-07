தமிழகத்தில் மத்திய அரசு பணி! 12 முடித்திருந்தாலே போதும்! மாதம் ரூ.23,000 முதல் ரூ.78,000 வரை ஊதியம்

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தில் தென்மாநிலங்களில் காலி பணியிடங்கள் நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு 12 ம் வகுப்பு முடித்தவர் விண்ணப்பித்து ரூ.23 ஆயிரம் முதல் ரூ.78 ஆயிரம் வரை மாத சம்பளமாக பெற முடியும்.

மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்(ஐஓசிஎல்) நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, தெலங்கானா, கர்நாடகம் ஆகிய 4 மாநிலங்களில் பணி நியமனம் செய்யப்பட உள்ளனர். இதுபற்றிய அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

English summary

Indian Oil Corporation has decided to fill the vacancies in southern states. A 12th class graduate can apply for this job and get a monthly salary of Rs.23 thousand to Rs.78 thousand.