ஐ.ஆர்.சி.டி.சி.யில் வேலை இருக்கு.. நல்ல சம்பளம்.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க!

Jobs

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்திய தொடர்வண்டி உணவு வழங்கல் மற்றும் சுற்றுலாக் கழகம்(IRCTC) ஒரு பணியிடத்தை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. Vigilance Officer பதவிக்கு ஒருவர் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளார்.

மத்திய அரசு துறையில் வேலைவாய்ப்பு.. தேர்வு கிடையாது.. நல்ல சம்பளம்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

விண்ணப்பிப்பதற்கான வயது வரம்பு 55 ஆண்டுகள் ஆகும். விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 06.09.21 ஆகும். deputation@irctc.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு விண்ணப்பம் செய்யலாம். தகுதியும், திறமையும் உள்ளவர்கள் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். சம்பள விவரம் உள்ளிட்ட மேலும் விவரங்களை www.irctc.co.in என்ற இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

வேலூர் கிறிஸ்டியன் மருத்துவக்கல்லூரியில் Project Co-ordinator என்ற பதவிக்கு ஒருவர் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளார். முதுகலை பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 14.08.21 ஆகும். www.cmch-vellore.edu என்ற இணையதள முகவரியில் விண்ணப்ப வேண்டும். நேர்முகத் தேர்வு மூலம் ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். மேலும் விவரங்களுக்கு www.cmch-vellore.edu என்ற இணையதளத்தை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

English summary

IRCTC has issued a notice to fill a vacancy. One person is to be selected for the post of Vigilance Officer.Qualified and talented candidates will be selected through interview