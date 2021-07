தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக்கழகத்தில் வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிப்பது.. விவரம் உள்ளே!

Jobs

oi-Velmurugan P

சென்னை : தேசிய பயிற்சி ஊக்குவிப்பு திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு போக்குவரத்து கழகத்தில் பிட்டர் பணியிடங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 10ம் வகுப்பு படித்தவர்கள், பயிற்சியில் சேரலாம் . எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பதை இப்போது பார்ப்போம்

மத்திய அரசு சார்பில் தேசிய பயிற்சி ஊக்குவிப்பு திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகிறது. பல்வேறு துறைகளில் அப்பரண்டிஸ் பயிற்சிகளில் சேர இந்த முயற்சியை அரசு எடுத்துள்ளது. திறன் வாய்ந்த இளைஞர்களை உருவாக்கும் நோக்கில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

இதன்படியே தமிழ்நாடு போக்குவரத்து கழகத்தில் பிட்டர் பணியிடங்களுக்கு அப்பரண்டீஸ் பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது. 6 மாதங்கள் அடிப்படை பயிற்சி அளிக்கப்படும். மொத்தம் 25 மாதங்கள் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.

இதில் சேர கல்வி தகுதி 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதுமானது.

காலிப்பணியிடங்கள்:

Fitter : 10 காலிப்பணியிடங்கள்

பணியிடம்: கோவை

ஊதிய விவரம்:

ரூ.6000 முதல் ரூ.10,000 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும்,

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி as soon

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

ஆர்வமுள்ளவர்கள் https://apprenticeshipindia.org/apprenticeship/opportunity-view/60f96e398efcd74b163ef3a2 என்ற ஆன்லைன் இணைய முகவரி மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். அதிலேயே கூடுதல் தகவல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

English summary

Tamil Nadu state Transport Corporation has announced vacancies for fitters under the National Training Promotion Program. Those who have completed 10th class can join the job with training. Let us now see how to apply.