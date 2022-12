ரூ.31,000 வரை மாத சம்பளம்.. மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு.. தேதி முடியப்போகுது

Jobs

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: மதுரை காமராஜ் பல்கலைகழகத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு ரூ.25 ஆயிரம் முதல் ரூ.31 ஆயிரம் வரை சம்பளம் வழங்கப்பட உள்ளது.

மதுரையில் இருந்து தேனி செல்லும் ரோட்டில் பல்கலை நகரில் மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகம் உள்ளது. இங்கு உள்ள காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பான அறிவிப்பு ஒன்று தற்போது வெளியாகி உள்ளது. அதன் முக்கிய விபஙர்கள் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

Madurai Kamaraj University has released the notification to fill the vacant posts. The candidates for this job will be given a salary of Rs.25 thousand to Rs.31 thousand.