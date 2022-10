அரசு பணிக்கு ‛‛தமிழ்’’ தேர்வு கட்டாயம்.. உதவி அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் வேலை தொடர்பாக புதிய அறிவிப்பு

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் 1021 உதவி அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் பணியிடம் நிரப்பப்பட உள்ள நிலையில் அவர்களுக்கு தமிழ் கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் எனவும், தமிழில் தேர்வு நடத்தப்படும் எனவும் மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியம் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது.

மத்திய அரசு மூலம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு பணியிடங்களில் வெளிமாநிலத்தவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ந்து முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

அதாவது தமிழகத்தில் உள்ள மத்திய அரசு நிறுவனங்களான ரயில்வே, என்எல்சி, துறைமுகம், விமான நிலையங்கள் உள்பட பிற நிறுவனங்களில் வடமாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதிகமான பணியமர்த்தப்படுவதாக சமீப காலமாக புகார் எழுந்துள்ளன.

English summary

As 1021 assistant surgeon posts are to be filled in Tamil Nadu, the Medical Staff Examination Board has announced that they must know Tamil and the examination will be conducted in Tamil.