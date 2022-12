டிகிரி, டிப்ளமோ படித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு.. இந்திய விமான ஆணையத்தில் நல்ல வேலை.. கைநிறைய சம்பளம்

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்திய விமான ஆணையத்தில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்கள் மாதம் ரூ.36 ஆயிரம் முதல் ரூ.1.10 லட்சம் சம்பளத்தில் நிரப்பப்பட உள்ளது இதற்கான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

இந்திய விமான ஆணையம் (Airports Authority Of India or AAI) மத்திய அரசின் விமான போக்கவரத்து துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வருகிறது. இந்நிலையில் தான் இந்திய விமான ஆணையத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்களை தொகுத்து வழங்கி உள்ளோம். இதன்மூலம் தகுதி மற்றும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பம் செய்து பயன் பெற முடியும்.

English summary

Airports Authority of India has released a notification to fill 53 Senior Assistant vacancies. Candidates who have completed degree and diploma can apply for this. 20th January 2023 is the last date to apply. Candidates for this job will get a monthly salary of Rs.36 thousand to Rs.1.10 lakh.