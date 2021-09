ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு 2021.. தமிழ்நாடு அரசு வேலை.. நாளை முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்.. விவரம்!

Jobs

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், தமிழ்நாடு உயர்க்கல்வித் துறையில் காலியாக உள்ள 2,207 முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு கடந்த வாரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தகுதியானவர்கள் நாளை (16ம் தேதி) தொடங்கி 17.10.2021ம் தேதி வரை http://trb.tn.nic.in/ இணையளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள 2,207 முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியா்கள், உடற்கல்வி இயக்குநா் நிலை 1, கணினி பயிற்றுநர் நிலை 1 ஆகிய பணியிடங்களுக்கு போட்டித் தேர்வு நடைபெற உள்ளது.

இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள முதுகலை பட்டதாரிகளிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது,.

மாணவர்களை பள்ளிக்கு வர கட்டாயப்படுத்தினால்.. அரசு நடவடிக்கை பாயும்.. பள்ளிகளுக்கு ஐகோர்ட் எச்சரிக்கை

English summary

Applications are invited for the Direct Recruitment for the post of Post Graduate Assistants / Physical Education Directors Grade-I /Computer Instructor Grade I in School Education and other Departments for the year 2020-2021.