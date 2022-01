இந்து சமய அறநிலையத்துறை, கூட்டுறவு துறையில் அசத்தல் வேலை வாய்ப்பு.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க..!

Jobs

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக அரசின் இந்து சமய அறநிலைய துறை சார்பில் நான்கு செயல் அலுவலர் பணியிடங்களுக்கும், கூட்டுறவுத் துறை தணிக்கைப் பிரிவில் 8 உதவி இயக்குநர் பணியிடங்களுக்கும் தகுதியானோர் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது

தமிழக அரசு துறைகளில் உள்ள காலி பணியிடங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எனப்படும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் சார்பில் நிரப்பப்படுகிறது. ​இந்த நிலையில் தமிழக அரசின் இந்து சமய அறநிலை துறை சார்பில் நான்கு செயல் அலுவலர் பணி நிரப்ப தகுதியுள்ள நபர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்பதாக டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது.

குரூப் 2 ஏ பிரிவின் கீழ் உள்ள தமிழகத்தில் உள்ள கோவில்களில் உள்ள 4 செயல் அலுவலர் பணியிடங்களை நிரப்பும் வகையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. பிப்ரவரி 21ஆம் தேதிக்குள் டிஎன்பிஎஸ்சியின் அதிகாரப்பூர்வமாக http://www.tnpsc.gov.in என்ற இணையதளத்தில் இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 23 மற்றும் 24 தேதிகளில் பணியிடங்களுக்கு தேர்வு நடைபெறும் என்றும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் சார்பில் தெரிவிக்கப்படுள்ளது. மேலும் இந்த பணிகளுக்கு இந்துக்கள் மட்டும் பதிவு செய்யலாம் என அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், கூட்டுறவுத் துறை தணிக்கைப் பிரிவில் 8 உதவி இயக்குநர் பணியிடங்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த பணியிடங்களுக்கு பிப்ரவரி 21ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் டிஎன்பிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது. இந்த பணியிடங்களுக்கான தேர்வு ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, தேர்வுகளில் கட்டாய தமிழ் மொழி தகுதித் தேர்வு தாளும் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

நிலம் மட்டும் வேண்டும்! வேலை கிடையாதா? NLC -யை சும்மா விடமாட்டேன்! கொதிக்கும் வேல்முருகன்!

English summary

Eligible candidates can apply for four posts of Executive Officer on behalf of the Department of Hindu Religious Affairs, Government of Tamil Nadu and 8 posts of Assistant Director in the Audit Division of the Co-operative Department.