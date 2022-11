10 முடித்தாலே போதும்.. மாத ஊதியம் ரூ.69,000.. மத்திய உளவுத்துறையில் குவிந்திருக்கும் வேலைவாய்ப்பு

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள உளவுத்துறையில் 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு மாதம் சம்பளம் ரூ.69 ஆயிரத்துடன் ஏராளமான பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி? உள்பட பல்வேறு முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் ஐபி (Inteligence Bureau)எனும் உளவுப்பிரிவு செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்த உளவுப்பிரிவில் தற்போது ஏராளமான காலியிடங்கள் உள்ளன. இதற்கான அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன் முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு:

