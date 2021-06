யார் இந்த "செல்லம் சார்.." கேட்டதெல்லாம் அள்ளித் தரும் "கடவுள்.." குபீர் ஃபேமசால் குலுங்கும் இணையம்

Memes

oi-Veerakumar

சென்னை: விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தை, உண்மைக்கு மாறாக, சித்தரித்ததில் பெரும் விமர்சனங்களை ஒரு பக்கம் பெற்றாலும், அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ள, தி பேமிலி மேன் 2 ( The Family Man 2) வெப்சீரிஸ் வணிக ரீதியாக ஹிட் அடித்துள்ளது.

சர்ச்சைகள் காரணமாகவும், தி பேமிலி மேன் 1 சக்சஸ் காரணமாகவும், திரில்லர் கதையமைப்பு, பிரமாண்டம் போன்றவற்றின் காரணமாக, 2வது பாகத்தை அதிக ரசிகர்கள் பார்த்துள்ளனர்.

மனோஜ் பாஜ்பாயி நடித்துள்ள ஸ்ரீகாந்த் கதாப்பாத்திரம்தான் ஹீரோ என பலரும் நினைத்து வெப்சீரிசை பார்க்க ஆரம்பித்தால், நிஜ ஹீரோ நம்ம "செல்லம் சார்தான்" (ChellamSir).

இந்தி எங்கே.. ஏன் இவ்வளவு தமிழ்?.. வடஇந்தியர்களிடம் வறுபடும் தி பேமிலி மேன் 2.. வலுக்கும் எதிர்ப்பு!

English summary

ChellamSir Memes: Amazon Prime Video’s The Family Man 2 has become a huge hit and the character Chellam sir, played by Uday Mahesh become famous in internet. Chellam sir is a retired member from NIA.