பிக் பாஸ் 6:அலப்பறையை கூட்டும் ஜி பி முத்து.. ஆர்ப்பரிக்கும் “மீம்ஸ்” அலட்டிக்காம பார்த்துட்டு போங்க!

Memes

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசன் தொடங்கியதும் முதல் ஆளாவதாக களம் இறங்கிய ஜிபி முத்து விற்காகவே ரசிகர்கள் பட்டாளம் பிக் பாஸை நோக்கி படையெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

சமூக வலைத்தளத்தில் பலருக்கும் பரிச்சையமான ஜி பி முத்து செய்யும் செயல்கள் தற்போது மீம்ஸ்களாக சமூக வலைத்தளத்தை கலக்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

பிக் பாஸ் தொடங்கியதும் ஜி பி முத்துவின் பெயரில் பல ஃபேன்ஸ் பேஜ்கள் உலா வருகின்றது. அதில் கண்டண்டே இல்லாமல் ஜிபி முத்து பேசும் வார்த்தைகள் இடம் பிடித்து விடுகிறது.

பிக் பாஸ் 6: கேமரா முன்பு நெகிழ்ச்சியாக குடும்பத்தினரிடம் பேசிய ஜிபி முத்து..ஆனால் இப்படி சொல்லிட்டாரே

English summary

Bigg Boss 6 Tamil GP Muthu memes:The legions of fans are invading Bigg Boss because of GB Muthu, who entered the field as the first season of Bigg Boss. The words spoken by GP Muthu are in place without contention.