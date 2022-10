பிக் பாஸ் 6: கதறி அழுத ஜிபி முத்து, ஆதரவாக வலம் வரும் மீம்ஸ்.. தனலட்சுமியை இப்படி கலாய்ச்சிட்டாங்களே

Memes

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் ஆறாவது சீசனில் ஜி பி முத்து பற்றி தனலட்சுமி பேசிய வார்த்தைக்காக, ஜிபி முத்து அழுது கொண்டிருக்கிறார்.

அனைவரையும் சிரிக்க வைத்துக் கொண்டு நிகழ்ச்சிக்கு கலகலப்பு ஏற்படுத்திக் கொண்டிருந்த ஜிபி முத்து அழுவதை பார்த்து சக போட்டியாளர்களும் ஆறுதல் கூறி வருகிறார்கள்.

ஜி பி முத்துவின் அழுகைக்கு காரணமான தனலட்சுமியை நெட்டிசன்கள் மீம்ஸ்களால் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

பிக் பாஸ் 6:என்னோட மகள் வயசு பொண்ணு..! நான் எப்படி? கதறி அழுத ஜி.பி முத்து.. இப்படி ஒரு குற்றசாட்டா?

English summary

Bigg Boss 6 Tamil GP Muthu memes: Dhanalakshmi is crying because of what she said about GP Muthu in the sixth season of Bigg Boss. GB Muthu, who was making everyone laugh and making the show lively, is also comforting her fellow contestants.