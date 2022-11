ஆண்கள் தினம்: "உனக்கெல்லாம் யாரு விஷ் பண்ண போறா, நாமளே பண்ணா தான்" மீம்ஸ்களை பரப்பும் நெட்டிசன்கள்

Memes

சென்னை: சர்வதேச ஆண்கள் தினம் இன்று. ஆனால் யாரும் வாழ்த்துக்கள் கூட சொல்லவில்லை என்பதை வைத்து.. "உனக்கெல்லாம் யாரு விஷ் பண்ண போறா.. நாமளே பண்ணாதா உண்டு.." என்பன போன்ற மீம்ஸ்களை போட்டு நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றன.

சர்வதேச ஆண்கள் தினம் ஆண்டு தோறும் நவம்பர் 19 ஆம் தேதி (இன்று) கொண்டாடப்படுகிறது.

குடும்பத்திற்காக உழைக்கும் ஆண்களின் தியாகத்தை பாராட்டுதல் அவர்களுக்கான உரிமைகளை வழங்க வலியுறுத்தி ஆண்கள் தினம் ஆண்டு தோறும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

