ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் ட்ரோன்களைப் பயன்படுத்த அதிரடி தடை.. விதிகளை மீறினால்..! அரசு எச்சரிக்கை

Abu Dhabi

அபுதாபி: அபுதாபி விமான நிலைய பகுதியில் ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஒரு மாதத்திற்கு ட்ரோன்களைப் பயன்படுத்த ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அதிரடி தடை விதித்துள்ளது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தலைநகரான அபுதாபியில் தற்போது உள்ள விமான நிலையத்தில் தற்போது விரிவாக்க பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. அபுதாபி விமான நிலையம் அருகே உள்ள முசாஃபா பகுதியில் எண்ணெய் நிறுவனமான ADNOC செயல்ப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The United Arab Emirates has banned the use of drones for a month following a drone strike in the Abu Dhabi airport area. The drone attack killed 2 Indians and a total of 3 people including a Pakistani