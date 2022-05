மாணவியின் கால்ல விழுந்து மன்னிப்பு கேளுங்க! கல்லூரி முதல்வரை மிரட்டிய ஏபிவிபி! அதிர்ந்த போன குஜராத்!

News

oi-Rajkumar R

காந்திநகர் : குஜராத்தில் ஏபிவிபி தலைவர் ஜெய்ஸ்வால் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி பெண் முதல்வரை மாணவியின் காலில் விழுமாறு கட்டாயப்படுத்திய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில், பல்வேறு தரப்பினரும் கடுமையான கண்டனங்களை பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் எஸ்.ஏ.எல். பாலிடெக்னி என்ற பெயரில் தனியார் கல்லூரி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்த கல்லூரி ஆண் பெண் என கோ எஜுகேசன் சிஸ்டத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர். இந்த கல்லூரியின் முதல்வராக பெண் பேராசியை ஒருவர் பணியாற்றி வருகிறார்.

English summary

In Gujarat, a video of ABVP leader Jaiswal forcing a female polytechnic student to fall at the feet of a female student has gone viral on social media, prompting strong protests from various quarters.