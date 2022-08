ரூ.5 ஆயிரம் கோடி நன்கொடை வசூல்..விறுவிறு நடக்கும் ராமர் கோவில் கட்டுமானப்பணிகள்..தரிசனம் எப்போது

News

oi-Jeyalakshmi C

அயோத்தி: ராமர் கோவிலின் 40 சதவீத கட்டுமான பணி முடிவடைந்தது என்று ராம ஜென்மபூமி அறக்கட்டளை நிர்வாகி கூறியுள்ளார். அயோத்தியில் பூமி பூஜைக்கு பிறகு பிரபலங்கள் இப்போதும் வந்து ராமஜென்ம பூமியில் தரிசனம் செய்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் பிரம்மாண்டமாக ராமர் கோவில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் பூமி பூஜை நடத்தப்பட்டது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி பணிகளை தொடங்கி வைத்தார். நாடு முழுவதும் பக்தர்கள் நன்கொடை வழங்குகின்றனர்.

அயோத்தி ராமர் கோவில் எப்போது கட்டி முடிக்கப்படும், எப்போது பக்தர்களின் தரிசனத்துக்காக அனுமதிக்கப்படும் என்ற கேள்வி பக்தர்கள் மத்தியில் எழுந்தது.

English summary

Rama Janmabhoomi Trust Administrator said that 40 percent construction work of Ram temple has been completed. He also said that after Bhumi Puja in Ayodhya, celebrities are still coming to have darshan at Ramjanma Bhumi.