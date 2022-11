நீங்கல்லாம் 90’ஸ் கிட்ஸ் தானே! 230 பெண்களை பார்க்க குவிந்த 14 ஆயிரம் மாப்பிள்ளைகள்! என்னா கூட்டம்!

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூர் : இந்த உலகில் அதிக பாவம் செய்தது 90ஸ் கிட்ஸ்கள்தான் என்பதைப் போல சமூக வலைதளங்களில் ஒரு நிகழ்வு வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது. சுயம்வரத்தில் கலந்து கொண்ட 240 பெண்களை பார்ப்பதற்கு 14,000 திருமணமாகாத ஆண்கள் வந்தார்கள் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா ஆனால் நம்பித்தான் ஆக வேண்டும்.

வீட்டில் திருமண வயதை எட்டிய பெண்ணுக்கோ அல்லது மகனுக்கோ குடும்பத்தோடு சென்று பெண் பார்த்து, மாப்பிள்ளை வீடு பார்த்து நிச்சயதார்த்தம் செய்து திருமணம் செய்யும் காலங்கள் கடந்தோடி விட்டது.

முன்பின் தெரியாத முகங்கள் கூட தற்போது திருமண பந்தத்தில் இணைந்து விடலாம். திருமணத்தை ஆன்லைனில் நடத்தி ஸ்விக்கி, சொமோட்டாவில் உணவு ஆர்டர் செய்து டெலிவரி செய்யும் அளவுக்கு காலம் மாறிவிட்டது.

சேலையில் வந்த உருவம்! ஆசையாக பார்த்த இந்திய மாப்பிள்ளை! கடைசியில் ட்விஸ்ட்! அமெரிக்காவில் சுவாரசியம்

English summary

Can you believe that 14,000 unmarried men came to see 240 women participating in Swayaamvara in Karnataka state, but you have to believe it.