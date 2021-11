2 டோஸ் தடுப்பூசி போட்ட 281 பேருக்கு மீண்டும் கொரோனா.. ஹாட்ஸ்பாட்டாக மாறிய மெடிக்கல் காலேஜ்

Bangalore

பெங்களூரு: கர்நாடகா எஸ்டிஎம் மருத்துவக் கல்லூரியில் 281 மாணவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டதை அடுத்து மருத்துவமனையில் புதிய நோயாளிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது எஸ்டிஎம் மெடிக்கல் சயின்ஸ் கல்லூரி கொரோனா ஹாட்ஸ்பாட்டாக மாறிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களில் பெரும்பாலானோருக்கு 2 டோஸ் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது.

English summary

A medical college in Karnataka's Dharwad has become a Covid hotspot with 77 more testing positive, taking the total number of cases to 281. Fresh admissions to the hospital have been suspended. The entry to the hospital has been blocked and of those admitted only the one who test negative will be discharged.