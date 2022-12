பரவிய அடுத்த கிருமி.. கர்நாடகாவில் 5 வயது சிறுமியை தாக்கிய ஜிகா வைரஸ்.. பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் கட்டுக்குள் வந்துள்ள நிலையில் தான் தற்போது கர்நாடகாவில் 5 வயது சிறுமிக்கு ஜிகா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனால் கர்நாடக மாவட்டங்கள் உஷார்ப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த வைரஸ் எப்படி பரவுகிறது? ஆபத்தானதா? ஜிகா வைரஸ் பாதிப்பில் இருந்து தற்காத்து கொள்வது எப்படி? என்பது பற்றிய பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

சீனாவில் இருந்து கிளம்பியதாக கூறப்படும் கொரோனா வைரஸ் ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளையும் 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக முடக்கிபோட்டது. இந்தியா முழுவதும் பல கோடி பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் கொத்து கொத்தாக ஏராளமானவர்கள் மரணமடைந்தனர்.

தற்போது இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவல் இந்தியா உள்பட பல நாடுகளில் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இது ஆறுதலான விஷயமாக உள்ளது. இருப்பினும் கூட திடீரென்று புதிய வைரஸ் பாதிப்புகளால் பொதுமக்கள் அவ்வப்போது பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

நடப்பது பாஜக ஆட்சி.. ஒரு இன்ச் நிலத்தை கூட யாரும் ஆக்கிரமிக்க முடியாது: சீனாவுக்கு அமித்ஷா எச்சரிக்கை

English summary

A 5-year-old girl in Karnataka has been diagnosed with the Zika virus just as the spread of the coronavirus has come under control in India. Due to this Karnataka districts have been alerted. How is this virus spread? Is it dangerous? How to protect yourself from Zika virus? Various information has been published about it.