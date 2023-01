அடடே! என்ன புதுசா இருக்கு.. படகு போல பெங்களூரு சாலையில் சென்ற வாகனம்.. வியந்து பார்த்த வாகன ஓட்டிகள்

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூர்: பரபரப்பு மிக்க பெங்களூரு சாலையில் வித்தியாசமான ஒரு வாகனம் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. ஒரே ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்து செல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட அந்த வாகனம் சாலையில் சக பேருந்து மற்றும் கார்களுடன் போட்டி போட்டுக் கொண்டு சென்றது. வித்தியாசமான இந்த வாகனத்தை வாகன ஓட்டிகள் பலரும் கண் சிமிட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டு இருந்தனர்.

இந்தியாவின் சிலிக்கான் வேலி என்று அழைக்கப்படும் நகரம் பெங்களூரு. பெங்களூருவில் ஏராளமான ஐடி நிறுவனங்கள் நிறைந்து இருப்பதால் இத்தகைய பெருமை அந்த நகரத்திற்கு உண்டு.

நாட்டின் மிகப்பெரிய நகரங்களில் ஒன்றான பெங்களூர் எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும். சாலைகளிலும் வாகன போக்குவரத்து பற்றி சொல்லவே வேண்டாம். எங்கு திரும்பினாலும் வாகனங்கள் அணி வகுத்து செல்வதையே காண முடியும்.

நெஞ்சே பதறுதே.. முதியவரை 1 கிமீ தரதரவென ரோட்டில் இழுத்துச்சென்ற பைக்.. பரபரப்பான பெங்களூரு!

English summary

A strange vehicle was driving on the busy Bengaluru road. Designed to seat only one person, the vehicle competed with its fellow buses and cars on the road. Many motorists were looking at this strange vehicle without blinking an eye.