நியூட்டன் மீது ஆப்பிள் விழுந்தது போலி! சமஸ்கிருதம் 3வது மொழி! கர்நாடக கல்விக்கொள்கை குழு அறிக்கை

Bangalore

oi-Yogeshwaran Moorthi

பெங்களூரு: நியூட்டன் மீது ஆப்பிள் விழுந்தது, பித்தாகரஸ் தியரம் ஆகியவை போலியான செய்தி என்று புதிய கல்விக் கொள்கையை அமல்படுத்த கர்நாடக அரசு அமைத்துள்ள குழுவின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடகாவில் மாணவர்களுக்கான புதியக் கல்விக் கொள்கை தொடர்பான அறிக்கையை தயாரிக்க மாநில அரசு தரப்பில் 26 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குழு தேசியக் கல்விக் கொள்கையின் கீழ் பாடத்திட்டக் கட்டமைப்பு மற்றும் மாநிலப் பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய பரிந்துரைகள் பற்றி மத்திய அரசுக்கு அறிக்கை சமர்பித்துள்ளது.

கர்நாடகாவில் மாணவர்களுக்கான புதியக் கல்விக் கொள்கை தொடர்பான அறிக்கையை தயாரிக்க 26 குழுக்களை மாநில அரசு தரப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குழு தேசியக் கல்விக் கொள்கையின் கீழ் பாடத்திட்டக் கட்டமைப்பு மற்றும் மாநிலப் பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய பரிந்துரைகள் பற்றி மத்திய அரசுக்கு அறிக்கை சமர்பித்துள்ளது.

இதனைத்தொடர்ந்து புதியக் கல்விக் கொள்கையின் கீழ் மாணவர்கள் அனைவரும் இந்தியாவைப் பற்றிய அறியும் வகையில் பாடத்திட்டம் உருவாக்கபட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியது. இதனிடையே அந்த அறிக்கையில், பித்தாகரஸ் தியரம் மற்றும் விஞ்ஞானி நியூட்டன் மீது ஆப்பிள் விழுந்து விவகாரங்கள் அனைத்தும் போலியான செய்தி என்றும், இவை எல்லாம் வேத காலத்து கணித்தத்திலேயே இருக்கிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் புதியக் கல்விக் கொள்கையின் கீழ் மாணவர்கள், தாய்மொழி, ஆங்கிலம் மற்றும் மூன்றாவது மொழியாக சமஸ்கிருதத்தை பயில வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தேசியக் கல்விக் கொள்கையை செயல்படுத்தும் குழுவின் தலைவர் வேணுகோபால் கூறுகையில், புவி ஈர்ப்பு விசை மற்றும் பித்தாகரஸ் தியரம் ஆகியவை பற்றி கூகுளில் கூட சில தரவுகள் உள்ளன. இது ஒவ்வொருவரின் பார்வையை பொறுத்தது. இதனை நீங்கள் நம்பலாம், நம்பாமலும் போகலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

அதேபோல் இந்த குழுக்கள் தகுந்த ஆதாரங்களின்படி, சில ஆவணங்கள் மறுஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த கல்விக் கொள்கை ஒரு பிரபல ஐஐடி பேராசிரியரின் தலைமையில் தயாரிக்கப்பட்டது. இது மாநில அரசால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. வாரணாசியில் உள்ள ஐஐடியின் வி ராமநாதன் குழுவுக்கு தலைமை தாங்கினார் என்று தெரிவித்தார். கல்விக் கொள்கை குறித்த கர்நாடக அரசின் பரிந்துரைகள் மற்றும் அறிக்கைகளுக்கு கல்வியாளர்கள் ஏராளமானோர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

The new education policy in Karnataka proposes to teach Sanskrit as a third language to all school children and to introduce ancient accounting systems like Manusmriti and Bhuta-Sankhya into the curriculum