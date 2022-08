விதவைகள், விவகாரத்து பெற்ற பெண்கள் குறி! "நிர்வாணமாக்கி" வீடியோ எடுத்து..மிரட்டிய பெங்களூர் கும்பல்

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலத்தில் பெண்களை மிரட்டி, பிளாக் மெயில் செய்து பணம் பறித்த கும்பலைப் பெங்களூர் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அப்படியொரு சம்பவம் தான் இப்போது கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரில் நடந்து உள்ளது.

பெங்களூர் மகாலட்சுமி லேஅவுட் பகுதியைச் சேர்ந்த இளம் பெண் போலீசாரிடம் புகார் ஒன்றை அளித்து இருந்தார். அந்த புகாரை போலீசார் விசாரித்த போது, பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் தெரிய வந்தது.

English summary

Four members of a gang have been arrested in Bangalore in connection with blackmailing widows and divorced women over nude videos: (பெண்களை நிர்வாணப்படுத்தி வீடியோ எடுத்து மிரட்டியவர்கள் கைது) Bangalore crime gang arrested for making nude videos of women.