அடுத்த ஷாக்.. பெங்களூர் சாலையில் திடீரென விழுந்த ராட்சத பள்ளம்..பைக்கில் சென்றவர் காயம்.. என்னாச்சு?

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூர் பிரிகேட் ரோடு அருகே சூளே சர்க்கிள் பகுதியில் செல்லும் சாலையில் இன்று திடீரென்று ராட்சத பள்ளம் விழுந்தது. இந்த வேளையில் சாலையில் பைக்கில் சென்ற ஒருவர் விழுந்து காயமடைந்தார். இதுபற்றி விசாரணை நடத்திய நிலையில் சாலையில் திடீர் பள்ளம் ஏற்பட்டதற்கான அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பெங்களூரில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்காக மெட்ரோ ரயில் சேவை உள்ளது. சாலையில் அதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் என்பதால் தினமும் ஏராளமானவர்கள் பெங்களூர் மெட்ரோ ரயில் சேவையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

தற்போதும் பல இடங்களில் மெட்ரோ ரயில் சேவைகளை நீட்டிப்பதற்கான பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. மெட்ரோ சுரங்க பாதை அமைத்தல், மெட்ரோ பில்லர் அமைக்கும் பணிகள் பல இடங்களில் வேகமாக நடந்து வருகிறது.

ஓட்டுனர் இல்லாத மெட்ரோ ரயில்.. விரைவில் சென்னையில் சீறிப்பாய்கிறது.. ரூ.946.92 கோடியில் ஒப்பந்தம்!

English summary

A huge sinkhole suddenly fell on the road near Sule Circle near Bangalore Brigade Road today. Meanwhile, a person riding a bike fell on the road and was injured. It is said that the construction of a metro tunnel near this road is going on and the crater is due to the resulting vibration.