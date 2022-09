இதுதான் காரணம்.. ஒரே நாள் இரவு 125 மி.மீ மழை.. வெள்ளத்தில் மிதந்த பெங்களூர்

Bangalore

பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலத்தில் நேற்று இரவு மட்டும் பெய்த மழையால் பெங்களூரு நகரம் வெள்ளத்தில் மிதந்துள்ளது. ஒரே இரவில் 125 மி.மீட்டருக்கும் அதிகமாக மழை பெய்துள்ளதே இதற்கு காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

கர்நாடக மாநிலத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை கடந்த ஜூன் மாதம் தொடங்கி பெய்து வருகிறது.

ஜூலை மாதத்தில் கனமழை கொட்டியது.

இதனால் அங்குள்ள நீர் நிலைகள் நிரம்பின. இந்த நிலையில் இந்த மாதாத்தின் தொடக்கத்திலும் பருவமழை தீவிரம் அடைந்து மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெய்து வருகிறது.

பெங்களூர்: 5 மணி நேரத்திற்கு மேலாக சில்க் போர்டு சாலை நீரில் சிக்கிய ஊழியர்கள்.. ரூ 225 கோடி இழப்பு

