விடாத சிபிஐ.. சொத்து குவித்ததாக கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர் டிகே சிவக்குமார் வீட்டில் அதிரடி சோதனை

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை அக்டோபர் 1ம் தேதி கர்நாடகத்தில் துவங்க உள்ள நிலையில் அம்மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரான டிகே சிவக்குமாரின் வீட்டில் இன்று சிபிஐ அதிகாரிகள் அதிரடியாக சோதனை நடத்தினர். வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்தது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரித்து வரும் நிலையில் இந்த சோதனை நடக்கிறது.

கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் தலைவராக இருப்பவர் டிகே சிவக்குமார். மிகவும் செல்வாக்கு மிகுந்த தலைவர். இவர் வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாகவும், சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

இந்நிலையில் தான் கடந்த 2020ல் டிகே சிவக்குமாருக்கு சொந்தமான 14 இடங்களில் சிபிஐ, வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.

2016 நவம்பர் 8 நினைவிருக்கா? “பணமதிப்பிழப்பு” -மோடியின் அறிவிப்புக்கு எதிரான வழக்குகள் இன்று விசாரணை

English summary

As Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra begins in Karnataka on October 1, the CBI officials raided the house of DK Shivakumar, the president of the Karnataka state Congress party. The raid is taking place at a time when the CBI is probing the matter of adding assets beyond the income.