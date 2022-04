ஒப்பந்ததாரர் தற்கொலை வழக்கு.. கர்நாடக அமைச்சர் ஈஸ்வரப்பா ராஜினாமா!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் 40 சதவீத கமிஷன் கேட்டதாக குற்றம்சாட்டி காண்ட்ராக்டர் சந்தோஷ் பட்டீல் தற்கொலை செய்த விவகாரத்தில் வழக்குப்பதியப்பட்ட நிலையில் ஈஸ்வரப்பா தனது அமைச்சர் பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்தார். இதற்கான கடிதத்தை முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மையை சந்தித்து வழங்கினார்.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். இவரது அமைச்சரவையில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை அமைச்சராக பாஜக மூத்த தலைவர் ஈசுவரப்பா உள்ளார்.

இந்நிலையில் தான் பெலகாவி மாவட்டம் இண்டல்காவை சேர்ந்தவர் சந்தோஷ் கே பட்டீல். இவர் அரசு பணிகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் முடித்தார். இதற்கு பணம் விடுவிக்கப்படவில்லை.

சர்ச்சை பேச்சுகளின் பீரங்கி! யார் இந்த ஈஸ்வரப்பா! அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதற்கான காரணம் என்ன?

English summary

karnataka Minister KS Eshwarappa announced his decision to resign from the state cabinet yesterday. Now KS Eshwarappa Resigns his ministrial berth and handed over the letter to CM in bangalore due to suicide case of Santhosh Patil