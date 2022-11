ஹால் டிக்கெட்டில் சிரித்த ’சன்னி லியோன்’! ஆசிரியர் தேர்வில் அதிர்ந்து போன அதிகாரிகள்! என்ன நடந்தது?

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூர் : கர்நாடக மாநிலத்தில் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்த மாணவியின் ஹால் டிக்கெட்டில் அவரது புகைப்படத்திற்கு பதிலாக பாலிவுட் கவர்ச்சி கன்னி சன்னி லியோனின் புகைப்படம் இடம்பெற்று இருந்தது சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அமெரிக்காவில் பிறந்த இந்தியா வம்சாவளியைச் சேர்ந்த சன்னி லியோன் முதலில் ஆபாச படங்களில் நடித்து வந்தார். அதன் பிறகு இந்தியா வந்தவர் பாலிவுட் திரைப்படங்களில் நடிக்க தொடங்கி கவர்ச்சி கன்னியாக வலம் வருகிறார்.

தற்போது பாலிவுட் அல்லாமல் கோலிவுட், மாலிவுட், டோலிவுட் என அனைத்து வுட்டுகளிலும் கலக்கி வருகிறார். முன்னணி நடிகர்களுக்கு இணையாக சன்னிலியோனுக்கு இந்தியா முழுவதும் ரசிகர் பட்டாளமும் உள்ளது.

English summary

The hall ticket of a student who applied for teacher qualification examination in Karnataka state had a photo of Bollywood hottie Sunny Leone instead of her photo which has created a debate on social media.