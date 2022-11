அடுத்த ஆண்டு கர்நாடகா தேர்தல்.. கெம்பே கவுடாவை புகழ்ந்து தள்ளி பிரதமர் மோடி ஒக்கலிகா ஓட்டு வேட்டை!

Bangalore

oi-Mathivanan Maran

பெங்களூர்: கர்நாடகா சட்டசபைக்கு அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில் பிரதமர் மோடி, கர்நாடகாவின் பெரும்பான்மை சமூகமான ஒக்கலிகா கவுடா வாக்குகளை அறுவடை செய்ய மன்னர் கெம்பே கவுடா சிலையை திறந்து வைத்து புகழாரம் சூட்டினார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் நடைபெற்ற பொது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசினார். முன்னதாக விதான சவுதாவில் உள்ள துறவி கவிஞர் ஸ்ரீ கனகதாசர் மற்றும் வால்மீகி மகரிஷி சிலைகளுக்கு பிரதமர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். கேஎஸ்ஆர் ரயில் நிலையத்தில் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் பாரத் கௌரவ் காசி தர்ஷன் ரயிலையும் அவர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். இதைத் தொடர்ந்து பெங்களூரு கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தின் டெர்மினல் 2ஐ பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார் மற்றும் ஸ்ரீ நடபிரபு கெம்பேகவுடாவின் 108 மீட்டர் உயர வெண்கலச் சிலையை அவர் திறந்து வைத்தார்.

தமிழகத்தில் பிரதமர் மோடி.. கொட்டும் மழையிலும்.. போட்டி போட்டு வரவேற்ற திமுக-பாஜவினர்

English summary

The Prime Minister emphasised that the development of Bengaluru should be done as envisioned by Nadaprabhu Kempegowda Ji.