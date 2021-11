5 முறை அடுத்தடுத்து அதிர்ந்த பூமி.. நில நடுக்கம் என மக்கள் பீதி.. பெங்களூர் அருகே பரபரப்பு

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலம் சிக்பல்லாப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிந்தாமணி உள்ளிட்ட கிராம பகுதிகளில் நேற்று மாலை மற்றும் இரவில் நான்கு முறை என மொத்தமாக 5 முறை நிலநடுக்கத்தை கிராம மக்கள் உணர்ந்ததால் பீதியடைந்துள்ளனர்.

கர்நாடகாவில், பெங்களூரிலிருந்து சுமார் 60 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது சிக்பல்லாப்பூர் மாவட்டம்.

இங்குள்ள, சிந்தாமணி, மிட்டஹள்ளி, அப்சனஹள்ளி,கொடகன்லு ஆகிய கிராமங்களில் நேற்று மாலை 4 மணியளவில் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதாக மக்கள் தெரிவிக்கிறார்கள்.

English summary

Karnataka earthquake: The villagers of Chinthamani taluk and surrounding hamlets are in the grip of panic as they felt and heard a deafening sound from the earth forcing them to scurry out of their houses fearing it to be an earthquake.