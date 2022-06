விபத்தில் சட்டென தீப்பிடித்த பஸ்! காப்பாற்றும்படி கதறிய 7 பேர் உடல் கருகி பலி! கர்நாடகாவில் சோகம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கேவாவில் இருந்து கர்நாடகம் வழியாக ஐதரபாத் நோக்கி சென்ற தனியார் சொகுசு பஸ் இன்று விபத்தில் சிக்கி தீப்பிடித்து எரிந்தது. இதில் காப்பாற்றும்படி கதறிய 7 பேர் உடல் கருகி பரிதாபமாக இறந்த நிலையில் 22 பேர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்.

கோவாவில் இருந்து கர்நாடகம் வழியாக ஐ தரபாத்துக்கு தினமும் ஏராளமான பஸ்கள் சென்று வருகின்றனர். இதேபோல் நேற்று இரவு கோவாவில் இருந்து தனியார் பஸ் ஐதராபாத் புறப்பட்டது.

பஸ்சில் ஏராளமான பயணிகள் இருந்தனர். இன்று காலை கர்நாடக மாநிலம் கலபுரகி மாவட்டம் கமலாபுரா டவுன் அருகே பஸ் சென்று கொண்டிருந்தது.

English summary

At least seven people travelling goa to hyderabad in a private bus are feared to have been burnt to death in a road accident near Kamalapura town in Karnataka’s Kalaburagi during the early hours on Friday, police said.