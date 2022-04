ஹிஜாப் விவகாரம்: அல்கொய்தா தலைவர் வீடியோ வெளியீடு! அடக்குமுறைக்கு எதிராக போராட வலியுறுத்தல்!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக ஹிஜாப் விவகாரம் தொடர்பாக அல்கொய்தா பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் அய்மன் அல் ஜவாஹிரி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த அடக்குமுறையை எதிர்த்து போராட வேண்டும் எனக்கூறிய அவர் ‛அல்லாஹு அக்பர்' கோஷமிட்ட மாணவியை பாராட்டினார்.

கர்நாடக பியூ கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிய எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு போராட்டங்கள் நடந்தன. சில கல்லூரிகளில் காவிஷால் அணிந்து ஹிஜாப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து கர்நாடக கல்வி நிறுவனங்கள் சீருடை முறையை பின்பற்ற கர்நாடக அரசு உத்தரவிட்டது. இதை கர்நாடக உயர்நீதிமன்றமும் உறுதி செய்தது. இதை எதிர்த்து டெல்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

