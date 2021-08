பெங்களூரில் பயங்கரம்: பிளாட்பாரத்தில் மோதி தீ பிடித்த ஆடி கார்.. ஒசூர் எம்எல்ஏ மகன் உட்பட 7 பேர் பலி

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: பெங்களூரில், சாலையோர நடைபாதையில் கார் மோதி தீப்பிடித்து எரிந்ததில், ஓசூர் திமுக எம்எல்ஏ ஒய்.பிரகாஷ் மகன் உட்பட 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

பெங்களூர் கோரமங்களா பகுதியில் இன்று அதிகாலை 1.30 மணி அளவில் இந்தக் கோர விபத்து நடைபெற்றுள்ளது.

கோரமங்களா பகுதி என்பது பெங்களூரில் உயர் வருவாய் பிரிவினர் வசிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதிகளில் ஒன்றாகும். குடியிருப்பு ஏரியாவான, கோரமங்களா சமீபகாலமாக ஹோட்டல்கள், பார்கள் நிறைந்த பகுதியாக மாறிவிட்டது. பல பகுதிகளிலும் இருந்து கோரமங்களா வந்து நள்ளிரவு வரை உணவு சாப்பிட்டு நண்பர்கள் மட்டும் குடும்பத்தாருடன் மகிழ்ச்சியாக இருந்துவிட்டு செல்லும் மக்கள் அதிகம்.

English summary

Seven people including DMK Hosur MLA Y Prakash's son has been killed in a car accident in Koramangala area of Bengaluru in the wee hours of Tuesday, as per Adugodi Police Station.