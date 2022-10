காந்தாரா காரணம்.. உருவான பிணைப்பு.. குலதெய்வம் கோவில்களுக்கு குடும்பத்தோடு கிளம்பி செல்லும் மக்கள்!

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: கன்னடத்தில் வெளியான "காந்தாரா" திரைப்படத்தின் மகத்தான வெற்றியின் தாக்கத்தின் காரணமாக பலரும் தங்களது பிறந்த ஊர்களுக்கு சென்று குலதெய்வ வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு வருவதாக கன்னட மீடியாக்களில் செய்திகள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

பணி நிமித்தம் மற்றும் தொழில் நிமித்தும் காரணமாக கிராமப்புற மக்கள் பலரும் நகர்புறங்களுக்கு வந்து அங்கேயே தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ தொடங்கி விட்டனர். இதன் காரணமாக கிராமங்களுக்கு கோவில் திருவிழாக்களுக்கு மட்டும் செல்லும் நிலை உள்ளது.

அதுவும் 2கே கிட்ஸ் கிராமங்களுக்கு செல்வதை தவிர்க்கிறார்கள், அவர்களுக்கு கிராம சூழ்நிலை சொகுசாக இல்லை என்பது போன்ற விமர்சனங்களும் உண்டு. இந்த நிலையில்தான் காந்தாரா வெற்றிக்கு பிறகு பலரும் தங்களது சொந்த ஊருக்கு சென்று குலதெய்வங்களை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் என்று பிரபல கன்னட மீடியாக்கள் செய்திகள் வெளியிட்டுள்ளன.

கலக்கி, உலுக்கிய கன்னட "காந்தாரா"! சுடலை மாடன் வழிபாடுடன் பல ஒற்றுமை.. மிஸ் செய்த தமிழ் இயக்குநர்கள்

English summary

Kantara movie created highest theatre footfall record in Kannada. Many people going to their native villages and worshiping their Kula Deivam due to impact of the Kantara movie.