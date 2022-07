ஷாக்.. ஜஸ்ட் 20 விநாடிகளில் 60 முறை கத்திக்குத்து.. பிரபல வாஸ்து நிபுணர் சந்திரசேகர் குருஜி படுகொலை

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலம் தார்வார் அருகே தனியார் ஓட்டலில் வாஸ்து நிபுணர் சந்திரசேகர் குருஜி என்பவர் 20 செகண்டில் 60 முறை கத்தியால் குத்தி படுகொலை செய்யப்பட்டார். காலில் விழுந்து ஒருவர் ஆசீர்வாதம் வாங்கிய நிலையில் இன்னொருவர் கத்தியால் குத்திய பதைபதைக்க வைக்கும் சம்பவம் கேமராவில் பதிவாகி உள்ளது.

கர்நாடகத்தை சேர்ந்தவர் சந்திரசேகர் குருஜி. இவர் வாஸ்து சாஸ்திர நிபுணராக இருந்தார். தற்போது மும்பையில் செட்டில் ஆன நிலையில் அவ்வப்போது கர்நாடகத்துக்கு வந்து சென்றார். பல்வேறு தொலைக்காட்சிகளில் தோன்றி வாஸ்து சாஸ்திரங்களை வழங்கி வந்தார்.

இந்நிலையில் கர்நாடக மாநிலம் தார்வார் மாவட்டம் உப்பள்ளி-தார்வார் ரோட்டில் தனியார் ஓட்டல் உள்ளது. இந்த ஓட்டலுக்கு கடந்த 3ம் தேதி முதல் 220ம் எண் கொண்ட அறையில் அவர் தங்கினார்.

Vaastu expert Chandrasekhar Guruji was stabbed to death 60 times in 20 seconds in a private hotel near Dharwar in Karnataka. An incident where one fell on his feet and took blessings while another stabbed him with a knife has been recorded on camera.