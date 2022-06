ஓயாத சர்ச்சை.. ஹிஜாப் அணிந்த 6 மாணவிகள் சஸ்பெண்ட்! 12 பேர் திருப்பி அனுப்பி வைப்பு! பரபர கர்நாடகம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் ஹிஜாப் தொடர்பான சர்ச்சை மீண்டும் எழுந்துள்ளது. தட்சிண கன்னடா மாவட்டம் உப்பினங்கடியில் உள்ள அரசு பியூ கல்லூரியில் தொடர்ந்து ஹிஜாப் அணிந்த மாணவிகள் 6 பேர் ஒருவாரம் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட நிலையில் மங்களூரு பல்கலைக்கழகத்தில் 12 மாணவிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர். முன்னதாக மாணவிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்துத்துவ அமைப்பினர் காவிஷால் அணிவதாக கூறிய நிலையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பி பியூ கல்லூரியில் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டது. கடந்த பிப்ரவரி மாதம் கர்நாடக மாநிலத்தின் சில இடங்களில் வன்முறைகள் வெடித்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தின. ஹிஜாப் தடையை நீக்க வேண்டும் எனக்கூறி உடுப்பி மாவட்ட கல்லூரி மாணவிகள் பெங்களூரில் உள்ள கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

இந்த வழக்கை முதலில் ஒரு நீதிபதி அடங்கிய அமர்வு விசாரித்தது. அதன்பிறகு 3 நீதிபதிகள் அமர்வுக்கு மாற்றப்பட்டது. மார்ச் 15ல் தலைமை நீதிபதி ரிதுராஜ் அவஸ்தி, நீதிபதிகள் கிருஷ்ண தீட்சித், ஜே.எம்.காஜி தீர்ப்பு வழங்கினர்.

மீண்டும் கிளம்பும் ஹிஜாப் சர்ச்சை! கர்நாடகாவில் மாணவர்கள் திடீர் போராட்டம்! பரபரப்பில் பல்கலைக்கழகம்

English summary

The hijab controversy took a serious turn in a government college in Dakshina Kannada after six students were suspended from attending classes for a week for repeatedly ignoring the college’s warning not to attend the classes with hijab and the authorities of Mangaluru University College have been sending back 12 students who are wearing the hijab to campus.