77 வருடங்களில் இப்படி நடந்தது இல்லை.. வெறும் 17 டிகிரிதான்.. மே மாதத்தில் பெங்களூர் "ரெக்கார்டு!"

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூர் நகரில் 77 ஆண்டுகள் இல்லாத வகையில் நேற்று குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பதிவானது. கோடை வெயில் சுட்டெரிக்க வேண்டிய நிலையில் மழையால் வெப்பம் தணிந்தது மக்களை மகிழ்ச்சியடைய செய்துள்ளது.

பெங்களூரில் ஆண்டுதோறும் கோடை வெயில் கொளுத்தி எடுக்கும். இதனால் மக்கள் அதிகமாக சிரமத்தை சந்திப்பார்கள். கடந்த சில ஆண்டுகளாக நகரில் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு என்ற பெயரில் இருக்கும் மரங்கள் வெட்டப்பட்டு வருகின்றன.

இதனால் கோடைக்காலம் கூடுதல் சூட்டை கிளப்புகிறது. இருப்பினும் அவ்வப்போது கோடை மழை பெய்வது மக்களுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும்.

In the month of may in 77 years Bangalore record lowest minimum temperature Bangalore recorded the lowest minimum temperature of 17.9 degrees Celsius yesterday. Now it making one of the coldest days in the month of may in 77 year history