உக்ரைனில் கொல்லப்பட்ட மாணவர் உடலை இன்னும் இந்தியா கொண்டுவரவில்லை! மார்சுவரியில் உள்ளதாக பொம்மை தகவல்

Bangalore

பெங்களூர்: உக்ரைனில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட இந்திய மாணவனின் உடல் எம்பால்மிங் செய்யப்பட்டு, உக்ரைன் மருத்துவமனை மார்சுவரியில் இருப்பதாக கர்நாடக முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைனில் ரஷ்ய ராணுவம் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதில், இந்திய மாணவர் நவீன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். மளிகை பொருள்களை வாங்குவதற்காக ஒரு கடை வாசலில் நின்றிருந்த போது அவர் மீது துப்பாக்கிச் சூட்டை ரஷ்ய ராணுவம் நடத்தியதாக இந்திய மாணவருடைய நண்பர் தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைனில் இருந்து பல இந்தியர்கள் அண்டை நாடுகளுக்கு வந்து, அங்கிருந்து இந்தியாவுக்கு மீட்கப்பட்டு வருகின்றனர். ஆனால் சில இந்திய மாணவர்கள் உக்ரைனைவிட்டு வெளியே வரமுடியாமல் அங்கேயே இருக்கிறார்கள்.

The body of Indian student Naveen, who was shot dead by the Russian army in Ukraine, has been embalmed and kept in ukraine hospitall martuary, Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai said.