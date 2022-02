இதுதான் பிளான்.. ஆரம்பத்தில் அமைதியாக இருந்து.. சட்டென கார்டை தூக்கிய சிஎஸ்கே.. நடந்தது என்ன?

Bangalore

பெங்களூர்: 2022 ஐபிஎல் ஏலத்தில் எப்போதும் போல இந்த முறையும் சிஎஸ்கே மௌனம் காத்து வருகிறது. பல்வேறு திட்டங்களை போட்டு சிஎஸ்கே அமைதியாக இருப்பதாக தெரிகிறது.

2022 ஐபிஎல் ஏலம் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. மார்க்கி வீரர்களின் ஏலம் முடிந்துள்ளது. பல வீரர்கள் இந்த ஏலத்தில் இதுவரை அணிகள் மாறி உள்ளனர்.

தவான் பஞ்சாப் அணிக்கு சென்றுள்ளார். அஸ்வின் ராஜஸ்தான் அணிக்கு சென்றுள்ளார். வார்னர் டெல்லி அணிக்கு சென்றுள்ளார்.

என்ன நடந்தது? பாதியில் கைவிட்ட சிஎஸ்கே.. டு பிளஸிஸை ஆர்சிபி எடுத்தது ஏன் தெரியுமா? பரபர பின்னணி

IPL 2022: Why is CSK keeping mum in the auction? What is their strategy behind it?