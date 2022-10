கையில் பாம்பு.. ‛சீன்’ போட்டு சிக்கிய ஜக்கி வாசுதேவ்.. கர்நாடகா வனத்துறை தீவிர விசாரணை.. என்னாச்சு?

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலம் சிக்பள்ளாப்பூர் மாவட்டத்தில் வன பாதுகாப்பு சட்டத்தை மீறி பாம்பு ஒன்றை தனது நிகழ்ச்சியில் பயன்படுத்தியதாக ஈஷா யோகா அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் ஜக்கி வாசுதேவ் மீது வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் பரபரப்பான புகார் ஒன்று அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவை மாவட்டம் வெள்ளியங்கிரி மலையடிவாரத்தில் ஈஷா யோகா மையம் உள்ளது. சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவால் நிறுவப்பட்ட இந்த மையத்தில் 112 அடி உயரத்தில் ஆதி யோகி சிலை உள்ளது.

இந்த பிரமாண்டமான ஆதியோகி சிலையை பிரதமர் மோடி கடந்த 2017 ம் ஆண்டில் மகாசிவராத்திரியில் திறந்து வைத்தார். அதன்பிறகு ஆண்டுதோறும் மகாசிவராத்திரி தினத்தில் ஈஷா யோகா மையத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

A sensational complaint has been lodged with the forest officials against Jakki Vasudev, the founder of Isha Yoga Foundation, for using a snake in his program in Chikballapur district of Karnataka state in violation of the Forest Protection Act.