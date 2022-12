பிஎப்ஐ அமைப்பினர் 1,700 மீதான வழக்குகளை ரத்து செய்த கட்சி காங்கிரஸ் - அமித் ஷா விமர்சனம்

Bangalore

Bangalore

பெங்களூர்: "இந்தியாவுக்கு எதிரான சதி வேலைகளில் ஈடுபட்ட 'பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா' (பிஎப்ஐ) அமைப்பைச் சேர்ந்த 1,700 பேர் மீதான வழக்குகளை போகிற போக்கில் ரத்து செய்த கட்சி காங்கிரஸ்" என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா விமர்சித்துள்ளார்.

சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள கர்நாடகா மாநிலத்தில் நேற்று நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு அமித் ஷா இவ்வாறு பேசினார்.

வாக்கு அரசியலுக்காக எந்த எல்லைக்கு வேண்டுமானாலும் காங்கிரஸ் செல்லும் என்பதற்கு, இதை விட வேறு என்ன உதாரணம் வேண்டும் எனவும் அமித் ஷா கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

தடை செய்யப்பட்ட பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியாவுடன் தொடர்பு: கேரளாவில் 56 இடங்களில் என்.ஐ.ஏ. ரெய்டு!

English summary

Union Home Minister Amit Shah has criticized the Congress party for"prohibitively quashing the cases against 1,700 people of 'Popular Frontof India' (PFI) who were involved in conspiracies against India."