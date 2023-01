கர்நாடகா அடுத்த முதல்வர் யார்? மக்கள் சொன்ன பதில்.. வெளியான சர்வே முடிவு.. ஓங்கும் கை..வாடும் தாமரை

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் பாஜக ஆட்சி நடக்கும் நிலையில் வரும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதங்களில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தற்போது கட்சிகள் சார்பில் வேட்பாளர்கள் தேர்வு செய்வது தொடர்பான பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வரும் நிலையில் கர்நாடகத்தின் அடுத்த முதல்வராக யார் வரவேண்டும் என்பது தொடர்பான சர்வேயில் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவருக்கு தான் அதிகம் ஓட்டு கிடைத்துள்ளது. பாஜகவை சேர்ந்தவர்கள் பின்தங்கியுள்ளனர்.

கர்நாடகா மாநிலத்தில் மொத்தம் 224 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. கடந்த 2018 ல் சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது. தற்போது அங்கு பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார்.

இந்நிலையில் தான் கர்நாடகா சட்டசபையின் 5 ஆண்டு காலம் விரைவில் முடிவுக்கு வர உள்ளது. இதனால் வரும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் கர்நாடகா மாநிலத்துக்கு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

கர்நாடகா தேர்தல்: உச்சம் தொடும் காங்கிரஸ்.. பாஜகவுக்கு பெரிய ஷாக்.. முதல் சர்வே முடிவில் ட்விஸ்ட்!

English summary

In Karnataka, the assembly elections are going to be held in April or May as the BJP is in power. At present, while the work related to the selection of candidates on behalf of the parties is going on vigorously, in the survey related to who should become the next Chief Minister of Karnataka, the person belonging to the Congress party has got the most votes. BJP members are lagging behind.