கர்நாடகாவில் இருமதத்தினர் இடையே மோதல்.. மூவருக்கு கத்திக்குத்து.. கடைகளுக்கு தீவைப்பு.. பதற்றம்

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலம் பாகல்கோட்டை மாவட்டத்தில் நேற்று இருதரப்பினர் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் வன்முறையான நிலையில் 3 பேருக்கு கத்திக்குத்து விழுந்தது. பதற்றம் நிலவுவதால் போலீஸ் குவிக்கப்பட்டு 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடகம் மாநிலம் பாகல்கோட்டை மாவட்டம் பாதாமி அருகே கெரூர் கிராமம் உள்ளது. இந்நிலையில் நேற்று மாலை அங்குள்ள பஸ் நிலையத்தில் பெண் ஒருவரை சிலர் கிண்டல் செய்து தவறாக நடக்க முயன்றதாக கூறப்படுகிறது.

இதனை சிலர் கண்டித்தனர். இருதரப்பினரும் வெவ்வேறு மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்ற நிலையில் அவர்களுக்குள் வாய்த்தகராறு ஏற்பட்டது. இந்த தகராறு முற்றவே ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிட்டு அடித்து கொண்டனர்.

Three people were stabbed in Bagalkot district of Karnataka in a violent clash between two gropups. Due to the tension, the police security peeped and prohibitory order 144 has been issued.