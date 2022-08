ஹர்கர் திரங்கா பேரணிக்கு வந்தால் இலவச பெட்ரோல்! டோக்கன் வழங்கி ஏமாற்றிய பாஜக பிரமுகர்!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி நாடு முழுவதும் பாஜகவினர் ஹர்கர் திரங்கா எனும் பெயரில் பேரணி நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் ஹர்கர் திரங்கா பேரணிக்கு வந்தால் இலவச பெட்ரோல் வழங்கப்படும் எனக்கூறி பாஜக பிரமுகர் டோக்கன் வழங்கிய சம்பவம் டுவிஸ்ட்டுன் பிரச்சனையாக மாறியது.

இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினம் நாளை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதையொட்டி நாட்டில் சுதந்திர தின கொண்டாட்டம் களைகட்டியுள்ளது.

நேற்று முதல் பொதுமக்கள் தங்களின் வீடுகளில் தேசியக்கொடி ஏற்றி வருகின்றனர். மேலும் பலர் தங்களில் சமூக வலைதள பக்கங்களில் தேசியக்கொடியை டிபியாக மாற்றி உள்ளனர்.

On the occasion of India's 75th Independence Day, the BJP is holding a rally called Har Ghar Thiranga across the country. It was in this situation that the incident of giving a token to a BJP leader saying that he will be given free petrol if he comes to the Harkar Tiranga rally became a problem for Twistun.