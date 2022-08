கர்நாடகா மடாதிபதி மீது பாய்ந்த போக்சோ.. ”கருத்து கூறுவது சரியல்ல” முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி!

Bangalore

oi-Yogeshwaran Moorthi

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் மடாதிபதி மீது போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது தொடர்பாக அம்மாநில முதலமைச்சர் பவசராஜ் பொம்மை கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலம் சித்ரதுர்காவில் முருகமடம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த முருக மடத்தின் மடாதிபதியாக சிவமூா்த்தி முருகா சரணரு செயல்பட்டு வருகிறார். இந்த மடம் சார்பில் தங்கும் விடுதியுடன் கூடிய பள்ளிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதில் ஏராளமான மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் பள்ளியில் படிக்கும் 10ம் வகுப்பு மாணவிகள் இருவரை மடாதிபதி சிவமூா்த்தி முருகா சரணரு, கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்து வந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதனால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவிகள், மைசூரில் உள்ள அரசு சாரா சமூக சேவை அமைப்பில் புகார் தெரிவித்தனர்.

2 சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை.. ராகுல் காந்தி தீக்சை பெற்ற கர்நாடக மடாதிபதி மீது போக்சோ வழக்கு!

English summary

( கர்நாடகா மடாதிபதி மீது போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது தொடர்பாக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி ) Karnataka CM Basavaraj Bommai said investigation is on in a case involving the chief pontiff of a prominent mutt based in Chitradurga, who has been charged under POCSO Act.