பெரியார் பிறந்தநாள்.. தமிழகம் இருக்கட்டும்! கர்நாடகாலிருந்து பறந்து வந்த வாழ்த்து - எத்தனை சாதனைகள்

Bangalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பெங்களூரு: திராவிட இயக்கத்தின் மூலமாக சுயமரியாதை, உண்மைத் தன்மை, கருத்தியல் புரட்சி பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியவர் மாபெரும் தலைவர் தந்தை பெரியார் என கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான டி.கே.சிவக்குமார் வாழ்த்து தெரிவித்து இருக்கிறார்.

திராவிடர் கழக நிறுவனரும், சமூக நீதி போராளியுமான தந்தை பெரியாரின் 144 வது பிறந்தநாள் இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. பலரும் பெரியார் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரை நினைவுகூர்ந்து வருகிறார்கள்.

கடந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சிப்பொறுப்பேற்ற திமுக, தந்தை பெரியார் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதி சமூகநீதி நாளாக கொண்டாடப்படும் என்று அறிவித்தார்.

English summary

Karnataka congress leader DK Shivakumar wishes for Periyar birthday. He posted in twitter that, "Periyar Ramaswamy, who raised awareness about self-esteem, originality and ideological revolutions through the Dravidian movement, was a great leader of anti-stupidity. His ideologies played a significant role in social change. Tributes on his birthday."