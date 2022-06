அது பாம்பு இல்லை.. எனது புருஷன்! நாகப்பாம்புடன் 4 நாட்கள் வாழ்ந்த மூதாட்டி! அதிர்ந்த கர்நாடக கிராமம்

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலத்தில் மூதாட்டி ஒருவர், பாம்புடன் குடும்பம் நடத்திய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உலகில் இருக்கும் அனைத்தும் நாடுகளிலும் கண்டறியப்படும் உயிரினமாகப் பாம்புகள் உள்ளன. தென் துருவ கண்டனமான அண்டார்டிக்கா தவிர உலகின் அனைத்து கண்டங்களிலும் பாம்புகள் உள்ளன.

வெறும் 10 செமி நீளமுடைய சிறிய பாம்பு தொடங்கி முதல் மிகவும் நீளமான மலைப்பாம்புகள், அதீத விஷம் கொண்ட நாகப்பாம்புகள் என உலகெங்கும் உலகெங்கும் சுமார் 4000க்கும் மேற்பட்ட பாம்புகள் கண்டறியப்படுகிறது.

English summary

An elderly woman spent four days with a snake believing that it is her late husband who has arrived in the form of reptile: கர்நாடகாவில் பாம்புடன் 4 நாட்கள் வாழ்ந்த இளம் பெண்.