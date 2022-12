“இந்துக்களே கத்தியை கூர் செய்யுங்கள்".. சர்ச்சையை கிளப்பிய பிரக்யா.. எப்ஐஆர் போட்ட கர்நாடக போலீஸ்

Bangalore

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: "இந்துக்கள் தற்காப்புக்காக தங்கள் வீட்டில் ஆயுதங்களை வைத்திருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம், காய்கறி நறுக்கும் கத்தியாவது இருக்க வேண்டும்" என பாஜக எம்.பி. பிரக்யா சிங் தாக்குர் பேசியதற்காக அவர் மீது காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஷிவமொக்கா மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் ஹெச்.எஸ். சுந்தரேஷ் அளித்துள்ள புகாரின் பேரில் பிரக்யா தாக்குர் மீது இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இரு வேறு சமூகத்தினர் இடையே பகையை உண்டாக்குவது, மத உணர்வுகளை தூண்டிவிடுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் அவர் மீது வழக்கு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

