KSRTC..ஒரே பெயருக்கு கர்நாடகாவும், கேரளாவும் போட்டி..7 வருடம் நடந்த வழக்கில் யார் ஜெயிச்சா தெரியுமா?

பெங்களூர்: கேஎஸ்ஆர்டிசி (KSRTC) என்ற பெயரை யார் பயன்படுத்துவது தொடர்பாக கர்நாடக அரசு போக்குவரத்து கழகம் மற்றும் கேரள அரசு போக்குவரத்து கழகம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே கடந்த 7 வருடங்களாக நடைபெற்று வந்த சட்ட போராட்டம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. கேரள அரசுதான் இந்த காப்புரிமை பெற்ற பெயரை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று காப்புரிமை டிசைன் மற்றும் டிரேட்மார்க் கண்ட்ரோலர் ஜெனரல் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

அருகருகே அமைந்துள்ள இரண்டு தென்மாநில போக்குவரத்து கழகங்கள் ஒரே பெயரை எப்படி பயன்படுத்துகின்றன என்ற குழப்பம் பயணிகளுக்கு நீண்டகாலமாக இருக்கக் கூடியது தான். ஆனால் இது தொடர்பாக 7 வருடங்களாக காப்புரிமை டிசைன் மற்றும் டிரேட்மார்க் கண்ட்ரோலர் ஜெனரலில் வழக்கு நடைபெற்று வந்தது பலருக்கும் தெரிந்திருக்காது.

விசாரணையின் முடிவில் ஜூன் 2ம் தேதி முதல் கேஎஸ்ஆர்டிசி என்ற பெயரை கேரள அரசு போக்குவரத்து கழகம் பயன்படுத்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரம், கர்நாடக போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் லட்சுமண் சவதி தங்களுக்கு இதுபோன்ற எந்த உத்தரவும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார்.

